Тюмень, 21 июня 2022, 07:18 — REGNUM Большинство жителей Тюменской области считают, что специальная военная операция на Украине проходит успешно. Об этом сообщает телеканал «Тюменское время».
По данным оперативной он-лайн социологии Центра управления регионом, 65% тюменцев считают спецоперацию на Украине успешной, положительно относятся к признанию независимости республик Донбасса 75%.
Для информирования жителей Тюменской области по вопросам, связанным с помощью прибывающим из Донбасса, был запущен телеграм-бот «Время помогать | Тюменская область». Сервис доступен по ссылке.