Тюмень, 21 июня, 2022, 07:18 — ИА Регнум. Большинство жителей Тюменской области считают, что специальная военная операция на Украине проходит успешно. Об этом сообщает телеканал «Тюменское время».

Василий Иванов ИА REGNUM В поддержку спецоперации российских войск

По данным оперативной онлайн-социологии Центра управления регионом, 65% тюменцев считают спецоперацию на Украине успешной, положительно относятся к признанию независимости республик Донбасса 75%.

Для информирования жителей Тюменской области по вопросам, связанным с помощью прибывающим из Донбасса, был запущен телеграм-бот «Время помогать | Тюменская область». Сервис доступен по ссылке.