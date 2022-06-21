Будапешт, , 07:16 — REGNUM Надежду на захват Будапештом Закарпатья в начале российской спецоперации на Украине выражали венгерские священники. Об этом пишет 20 июня обозреватель газеты New York Times Эрика Соломон.

Венгры Закарпатья Mukachevo.net

Как отметила журналист, проживающие в Закарпатье венгры, представляющие этническое меньшинство, совершенно по-разному относятся к происходящему на территории Украины. Некоторые из них предполагали, что Россия захватит столицу Украины, город Киев и после этого события Венгрия сможет претендовать на территорию Закарпатья.

«Некоторые этнические украинцы в интервью говорили, что в первые дни боевых действий венгерские священники призывали верующих сохранять надежду, что после падения Киева, столицы Украины, регион захватит Венгрия. Хотя документальные подтверждения этим заявлениям отсутствуют», — рассказала Соломон.

При этом обозреватель отмечает, что и в Закарпатье и в самой Венгрии многие венгры сомневаются в желании России отобрать территории у Украины и разделяют точку зрения Москвы об угрозе русскоговорящему населению на территории Украины и необходимости его защитить.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению кандидата исторических наук, доцента факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадима Трухачёва, Украина по итогам спецоперации распадётся на пять образований. Части территории Украины могут войти в состав Венгрии и Румынии.

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