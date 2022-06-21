Оренбург, 21 июня, 2022, 07:16 — ИА Регнум. В Оренбурге в течение восьми дней пройдёт фестиваль молодёжной культуры «Территория взаимодействия», сообщили в региональном минкультуры.

Orenburg.ru Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей

Мероприятие состоится с 24 июня по 3 июля в дворике «Эссен» Оренбургского губернаторского музея. Жителям и гостям областного центра покажут «срез» творческой жизни молодых людей областного центра.

В мероприятии примут участие художники, скульпторы, музыканты, поэты, музыкальные группы. В программе фестиваля мастер-классы, концерты, спектакли, кинопоказы, выставки.

Организаторы отметили, что 27 и 28 июня музей работать не будет. Вход во дворик бесплатный. Фестиваль пройдёт при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.