Биробиджан, , 07:16 — REGNUM На территорию исправительной колонии строгого режима №10 в селе Будукан Облученского района ЕАО через ограждение мужчина перекинул свёрток. Таким образом он пытался передать осуждённым мобильные телефоны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 июня в пресс-службе УФСИН РФ по Еврейской автономии.

Колючая проволока забора возле колонии Сергій Ткаченко

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Жителя региона задержали. Свёрток, который он пытался передать, изъяли. Проводится проверка. В отношении мужчины будет возбуждено дело об административном правонарушении.

«Злоумышленник пытался перебросить пакет со свертком через основное ограждение запретной зоны. В действиях гражданина усматривается состав административного правонарушения», — отметили в УФСИН.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в Рязанской области сотрудники исправительной колонии при досмотре продуктовой передачи для одного из осуждённых обнаружили в сале наркотики.