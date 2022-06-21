Пермь, , 07:08 — REGNUM В Перми суд вынес приговор бывшему главному врачу Пермский краевого специализированного дома ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава медучреждения признана виновной в получении взяток. В 2015–2018 годы женщина, используя служебное положение, получала от подчиненной взятки. Денежные средства предназначались за покровительство и попустительство по службе, лояльного отношения к выполнению поручений, решения вопросов предоставления отпусков, а также мер поощрения. Общая сумма взяток составила 110 тыс. рублей.

Экс-главного врача приговорили к штрафу в размере 200 тыс. рублей. Кроме того, фигурантка лишена права занимать определённые должности на государственной службе в органах местного самоуправления в течение двух лет. Суд также вынес решение о конфискации всей суммы взятки.