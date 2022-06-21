21 июня 2022 | Время чтения 5 мин

Пользователи эмоционально отреагировали на транспортную блокаду Калининграда, считая, что в Литве «доквакаются», и напоминая, что «Украина уже доигралась».

Михаил Кадыков, , 09:10 — REGNUM Новой формой агрессии пользователи социальных сетей оценили запрет Литвы о транзите ряда грузов через территорию страны в Калининград. Многие считают, что Литва «вместе со своими хозяевами сеет беззаконие», предлагая России выдвинуть ультиматум.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

Новый виток международного напряжения спровоцировала Литва. Литовские железные дорогие уведомили Калининград о прекращении транзита через Литву товаров, попавших под санкции ЕС, в том числе остановлено движение почти половины грузов по железной дороге. На что МИД России заявил главе дипломатической миссии Литвы в Москве Виргинии Умбрасене протест с требованием «незамедлительной отмены этих рестрикций», расценив данные меры как «открыто враждебные».

В Москве подчеркнули, что решение Литвы нарушает ряд международных норм, предупредив об экономических и иных ответных мерах. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который назвал данные действия беспрецедентными и «нарушением всего и вся», ответные действия будут приняты в течение нескольких дней.

Действие Литвы пользователи социальных сетей оценили как «вызов и агрессию», считая, что это «игры с огнём».

«То есть запретили России поставку российских товаров из России в Россию?» — оставляет вопрос Егор Б.

«Товары в Калининградскую область везут из России. Не в Польшу и не в Литву. И не от них. Что и как туда везут — наше дело, Литвы это не касается. Если Литва на себя слишком много берет, то она вполне заслуженно будет наказана. Да, мы живём в одном доме, под названием Земля. Но если кого-то в этом доме не устраивают соседи, то гори оно все синим пламенем!» — оставляет эмоциональный отклик Младший П.

Отреагировали пользователи на заявление губернатора Калининградской области Антона Алиханова о том, что паромный комплекс справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву.

«Наш регион, к сожалению, оказался не готов к подобной ситуации, хотя она была вполне предсказуема. Сейчас на направлении Калининград — Усть Луга работают всего четыре парома, очередь на которые и до объявления литовцами блокады была очень внушительная. Нам нужно минимум 10—12 паромов. Надеюсь, начальство в Москве отреагирует быстрее, чем калининградское. А сухопутный коридор Калининградская область — Белоруссия был бы просто идеален», — уверен Vlad.

Большинство пользователей делает акцент на том, что данное провокационное решение принято Литвой «не самостоятельно и не в одиночку», полагая, что это «уже не санкции, а агрессия против России».

«Литва — как дети малые. С огнём играют», — считает firina.

«Они сами бы так не сделали. Это и впрямь серьёзно, почти разведка боем! Что же, Жуковых у нас хватает», — намекает Кузнец К.

«В эту игру играют двое, а страны Прибалтики — слишком маленький игрок и могут получить болезненно тапком за рвение», — считает Алекс Фр.

«Они вместе со своими хозяевами сеют беззаконие, потому и нам нечего сопли с ними жевать, весь мир в хаос ввергли», — согласен Сеня Г.

«ЕС порекомендовал, но теперь у России есть право на жёсткие и абсолютно законные действия. Позагорать от «Солнцепёка» не хотите?» — оставляет открытым вопрос Надежда Д.

«Прибалты всю жизнь были иждивенцами России, а теперь хвост подняли. Надолго ли их хватит? Зима не за горами! — напоминает Татьяна.

«Доквакаются! С Россией шутки плохи. Украина уже доигралась», — поддерживает Yasteb.

«Литва встала в очередь за Украиной?» — недоумевает I’ll be back.

«Запад, который являлся одним из инициаторов украинского кризиса, сейчас хочет затянуть конфликт ради увеличения прибыли производителей оружия. Они пичкают Украину вооружением и при этом получают серьезные деньги. И конечно же, тем же американцам плевать на саму Украину, которой они нагло врут. Главная их цель — ослабить Россию», — дал оценку Бронислав Ш.

Партия военной помощи от США Украине (с) Министерство обороны Украины

В социальных сетях также поддержали заявление члена Совфеда Андрея Климова о том, что, что ЕС «сам же дезавуирует для нас легитимность всех документов о членстве Литвы в ЕС и развяжет руки для решения созданной Литвой проблемы калининградского транзита любыми избранными нами способами».

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«Ничего лишнего, по делу и даже озвучил предупредительный выстрел», — комментирует слова сенатора Александр Г.

Сергей С. интересуется, когда Россия начнёт требовать «неустойку за нанесение ущерба» — некоторые ему вторят, что «хватит терпеть издевательства, надо действовать». В продолжение темы некоторые пользователи считают, что это «тест на вшивость», но не для России.

«Они думают, что это нас проверяют на вшивость. На самом деле, это нам дали право проверить их «на слабо». Заигрались и забыли, что такое настоящая боль», — высказал мнение Bambaleylo.

Горячие головы и вовсе предлагают «отменить Литву», в том числе полагая, что «прибалты домой, в Россию, в родную гавань собрались». Часть пользователей считает, что пора «выдвигать ультиматум».

«Ультиматум обязательно должен подкрепляться активными решениями, принуждающими к выполнению условий», — пишет Татьяна В.

«Не надо грозить, надо действовать! Отзовите признание независимости Литвы! Сама Литва на это не решилась бы. Значит, НАТО сознательно идёт на обострение», — полагает Amigo.

«В ответ нужно заблокировать клайпедский порт! Тем более Мемель (Клайпеда) был передан СССР, а не Литве!» — считает Игорь А.

«Коридор нужен? Да! Значит, надо его делать. А ещё подумать о его ширине, чтобы, помимо железнодорожной ветки, добавить туда и четырёхполосную автодорогу и, конечно, инфраструктуру. Ну, а если что останется для Литвы, то пусть пока поживут там», — предлагает Михаил К.