Вашингтон, 21 июня, 2022, 07:04 — ИА Регнум. Фра Фи намекнул, что его персонаж Кази (Казимир Казимирчак) может быть жив после того, что произошло в сериале Marvel «Соколиный глаз». Об этом 21 июня сообщает портал Comicbook.

Цитата из м/с «Соколиный глаз» Реж. Берт & Берти, Риз Томас. 2021. США Соколиный глаз (Джереми Реннер) и его напарница Кейт Бишоп (Хейли Стейнфилд)

Актёр сказал, что в действительности он сам не знает, жив его персонаж или нет, но «очень надеется», что он появится в новых проектах студии. «Я бы не стал ставить деньги на тот факт, что он безвременно погиб в конце «Соколиного глаза», — заявил Фи.

Для справки: Казимир Казимирчак — наёмник, работающий на «Мафию в трениках» (банда в мире Marvel). Отметим, что ещё до премьеры «Соколиного глаза» Фра Фи заявил, что знает буквально всё о своём персонаже и для формирования его образа многое взял из комиксов. Потоковый сервис Disney Plus показывал это шоу в период с 24 ноября по 22 декабря 2021 года.