Тегеран, 21 июня, 2022, 08:23 — ИА Регнум. 20 июня представитель правительства ИранаАли Бахадори Джахроми заявил, что внешняя политика правительства сосредоточена на добрососедской дипломатии, выразив надежду, что это поможет улучшить взаимодействие между народами Ирана и соседних стран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Бахадори Джахроми выразил надежду, что эта политика поможет улучшить взаимодействие между людьми, а также официальными лицами Ирана и этих государств.

Чиновник сделал это заявление на встрече с группой иностранных предпринимателей, специалистов и экспертов, проживающих в Иране. Встреча состоялась в столице Тегеране по случаю Всемирного дня беженцев.

Бахадори Джахроми отметил, что иностранные элиты, живущие в Иране, могут сыграть ключевую роль в демонстрации истинного образа страны, чтобы помочь победить схему иранофобии, проводимую врагами Исламской Республики.

Он также рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются иностранные резиденты в Иране, подчеркнув, что правительство серьезно прилагает усилия для решения этих вопросов.