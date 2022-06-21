Канберра, 21 июня, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Центральный банк Австралии продолжит ужесточать кредитно-денежную политику и собирается повышать уровень процентной ставки, заявил журналистам управляющий учреждением Филип Лоу.

DO'Neil Флаг Австралии

Он отметил, что ценовое давление продолжит нарастать в стране и во всем мире. По словам Лоу, к концу 2022 года инфляция может достигнуть 7% вместо 6%, как это прогнозировалось ранее.

Управляющий банком подчеркнул, что уровень процентной ставки в Австралии по-прежнему остается на «очень низком уровне» по сравнению с низким уровнем безработицы и высокой инфляцией. В мае процентная ставка в стране была повышена с 0,10% до 0,35%, а в июне — с 0,35% до 0,85%.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня телеканал Nine News передал информацию из доклада Австралийского статистического бюро (ABS), согласно которому рост экономики Австралии замедляется из-за получивших широкое распространение антикоронавирусных ограничений.

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