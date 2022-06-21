Токио, 21 июня, 2022, 06:58 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о своём желании принять участие в запланированной на август в Нью-Йорке (США) обзорной конференции по действию Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом 21 июня он сказал в интервью газете Yomiuri.

Взрыв американской атомной бомбы в Хиросиме. Япония. 1945

Отмечается, что Кисида, не сообщая подробностей, только подтвердил своё желание посетить одно из мероприятий, в которых ранее главы правительства Японии никогда не принимали участия. Ранее об этих намерениях премьер-министра со ссылкой на источники сообщало агентство Kyodo.

Избирательный округ Кисиды находится в Хиросиме, которая оказалась одним из двух японских городов, пострадавших от американской атомной бомбардировки 1945 года. Премьер-министр последовательно выступает за ядерное разоружение, в качестве министра иностранных дел он ещё в 2015 году выступал на этой конференции с речью.

Участниками ДНЯО, подписанного в 1968 году, являются 190 государств. Вне договора остаются Индия, Пакистан, Израиль и КНДР. Договор зафиксировал список стран, обладающих ядерным оружием: США, Великобритания, Франция, КНР и СССР (после распада СССР этот статус перешел к России). Остальные страны — участники договора добровольно отказались от обладания ядерным оружием (включая все постсоветские государства, за исключением России).