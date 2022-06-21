Тайбэй, 21 июня, 2022, 06:55 — ИА Регнум. Два землетрясения магнитудой 4,2 и 4,4 были зарегистрированы сейсмологами на востоке Тайваня. Об этом 21 июня сообщила Геологическая служба США (USGS).

Smchealth.org Землетрясение

Подземные толчки были зафиксированы 20 июня в 07:15 по всемирному координированному времени (10:15 мск) и 21 июня в 01:30 (04:30 мск). Эпицентры обеих подземных толчков находились в примерно 40 км от города Хуалянь (проживает около 350 тыс. человек).

Информация о пострадавших, либо разрушениях инфраструктуры не поступало. Угроза цунами не объявлялась. По статистике уезд Хуалянь является самым сейсмоопасным районом острова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 6,0, которое произошло на восточном побережье Тайваня накануне, 20 июня в 04:05 мск.