Новосибирск, 21 июня, 2022, 06:56 — ИА Регнум. Более 804 млн рублей потратят на строительство новой школы в Новосибирске. Соответствующий тендер, в рамках которого ценовая планка могла быть снижена, был признан не состоявшимся, и из-за отсутствия конкуренции договор заключили по начальной, то есть максимальной цене. Исполнитель уже приступил к реализации проекта, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Школа

Контракт управление капстроительства Новосибирской области подписало с ООО «Брусника. Организатор строительства» из Екатеринбурга, которое учреждено в 2012 году. Компания имеет филиал в Новосибирске и ранее уже была исполнителем госконтрактов. Владелец — ООО «Брусника. строительство и девелопмент» (доля 99% принадлежит Алексею Круковскому).

Напомним, проект на улице Большевистская, финансируемый средствами бюджета области, должны реализовать за несколько этапов до конца октября 2022 года. Под него определен участок общей площадью более 19 тыс. кв. м.