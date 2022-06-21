Таганрог, Ростовская область, 21 июня, 2022, 06:50 — ИА Регнум. 32-летний житель Таганрога (Ростовская область) лишился 1 млн рублей, оформленных в кредит, после разговора с телефонным мошенником. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Телефонный мошенник

Заявитель ответил на звонок мнимого сотрудника банка. Злоумышленник воспользовался известной схемой, сообщив, что якобы кто-то пытается оформить кредит на его имя. Аферист убедил мужчину якобы в целях безопасности оформить кредит в филиале банка и перевести их на якобы защищённый расчётный счёт через ближайший банкомат. Таганрожец лишился 1 млн 78 тыс. рублей.

Поданному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.