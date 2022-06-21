Тюмень, 21 июня, 2022, 06:49 — ИА Регнум. В Тюмени в ночь 22 июня — День памяти и скорби — на площади Памяти пройдёт всероссийская патриотическая акция «Огненные картины войны». Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

День памяти и скорби в Ярославле

Акция начнётся 21 июня в 23:30 (21:30 мск). В память о героях, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, участники акции зажгут сотни свечей. После проведут торжественный митинг и возложат цветы к Вечному огню. В полночь зажгут огромную огненную картину с изображением торпедного катера «Комсомолец» и надписью «Помним Тюмень». Торпедные катера в годы войны выпускал Тюменский судостроительный завод. Всего было создано и передано воевавшим морякам 165 таких катеров.

В День памяти и скорби также в Тюмени торжественно откроют информационный стенд, посвящённый истории местного военкомата. Его установят у дома № 51 по улице Республики, на этом месте в годы Великой Отечественной войны располагались здание и казармы городского военного комиссариата.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны из Тюменской области ушли на фронт более 250 тыс. человек. Из них погибли в боях 74,5 тысячи, ещё более 20 тысяч пропали без вести, почти 8,5 тысячи — скончались от ран, около 400 человек — погибли в плену.