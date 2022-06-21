Альметьевск, Татария, , 09:24 — REGNUM В отношении 39-летней жительницы города Альметьевска возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата денежных средств в особо крупном размере»). Женщина полностью признала вину, сообщает следственное управление СКР по РТ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, с октября 2014 по декабрь 2019 года, ведущий бухгалтер расчетного отдела одного из муниципальных бюджетных учреждений в Альметьевске при начислении зарплаты работникам закрепленных за ней образовательных организаций, умышленно осуществляла необоснованные выплаты своему сожителю. Затем перечисленными средствами злоумышленница распоряжалась по своему усмотрению. Материальный ущерб превысил 1 млн рублей.

Подозреваемая полностью признала вину. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудницу одного из отделения связи Озинского района Саратовской области подозревают в присвоении принадлежащих организации почти 318 тыс. рублей.

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