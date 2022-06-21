Каменский район, Ростовская область, , 06:49 — REGNUM В Ростовской области перед судом за организацию приготовления к убийству и незаконное хранение огнестрельного оружия предстанут двое мужчин. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской прокуратуре.

Уголовное дело

Следователи полагают, что фигуранты на почве финансовых разногласий со своим знакомым решили организовать его убийство. Для этого в 2021 году они обратились к потенциальному киллеру и предложили ему вознаграждение. Однако предполагаемый исполнитель обратился в органы ФСБ. Заказчиков удалось задержать с поличным.

Уголовное дело рассмотрит Каменский районный суд.