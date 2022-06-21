Петропавловск-Камчатский, 21 июня, 2022, 06:47 — ИА Регнум. Сформированный на Камчатке экипаж для нового ледокола Тихоокеанского флота «Евпатий Коловрат» под командованием капитана Романа Архипова в ближайшее время отправится на завод для изучения и приёма судна, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

Commons.wikimedia.org Ледокол

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Ледокол строят Санкт-Петербургском судостроительном заводе «Алмаз» по проекту 21 180М, который разработало Нижегородское конструкторское бюро «Вымпел».

Корабль будет выполнять задачи материально-технического обеспечения, патрулирования и круглогодичной проводки кораблей ВМФ в ближней арктической зоне. На ледоколе может размещаться вертолёт и небольшое судно.

В состав экипажа входят 30 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках Петербургского международного экономического форума представили перспективы развития Северного морского пути (СМП).