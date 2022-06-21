Иркутск, 21 июня, 2022, 06:47 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области постепенно улучшается. По состоянию на 21 июня 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8679 человек, за последние несколько суток не скончался ни один пациент.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 295 369 (+63 за сутки, хотя еще накануне было +47).

Госпитализированы 245(+17 за последние сутки). В то же время выздоровели 291 157 пациентов (+54 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 696 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

Читайте также: В Иркутской области отмечен рост числа носителей коронавируса