Новокузнецк, Кемеровская область, , 06:51 — REGNUM В Новокузнецке четыре одиннадцатиклассницы получили на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) 100 баллов. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Любовь к химии мне привила в лицее Ирина Анатольевна Афонина, благодаря которой я успешно участвовала в предметных олимпиадах, — рассказала набравшая 100 баллов по химии выпускница лицея №84 Елизавета Панина. — Все это позволило мне сдать экзамен по химии на максимальный балл без дополнительных занятий с репетиторами. И еще помогли в подготовке учеба в кругу людей со схожими интересами и стремлениями».

А по словам набравшей 100 баллов по русскому языку 11-классницы лицея №84 Анастасии Бабырь, залог её успешного выполнения экзаменационной работы — упорный труд под руководством учительницы русского языка и литературы.