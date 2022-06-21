Городовиковский район, , 06:45 — REGNUM В калмыцком городе Городовиковске завершены аварийно-восстановительные работы на участке трубопровода на пересечении улицы Садовой и переулка Кировского. Об этом сообщает администрация Городовиковского районного муниципального образования.

Вода Дарья Антонова, ИА REGNUM

После того, как дефект был устранён, началось заполнение трубопровода водой.

ИА REGNUM напоминает, что без водоснабжения из-за аварии 19 июня остались более тысячи человек. Прокуратура начала проверку.

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