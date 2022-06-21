Городовиковский район, 21 июня 2022, 06:45 — REGNUM В калмыцком городе Городовиковске завершены аварийно-восстановительные работы на участке трубопровода на пересечении улицы Садовой и переулка Кировского. Об этом сообщает администрация Городовиковского районного муниципального образования.
После того, как дефект был устранён, началось заполнение трубопровода водой.
ИА REGNUM напоминает, что без водоснабжения из-за аварии 19 июня остались более тысячи человек. Прокуратура начала проверку.
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