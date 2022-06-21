Петропавловск-Камчатский, , 06:42 — REGNUM Пожар произошел в автомобиле Toyota Land Cruiser в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

Пожар Pixabay.com

По его данным, возгорание произошло в ночь на 21 июня на улице Ларина. Спасатели прибыли оперативно на место происшествия и потушили пожар. В результате возгорания у внедорожника оказались повреждены части моторного отсека, приборная панель и сидения. Пострадавших не было. Причина возгорания пока неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня возгорание произошло в легковом автомобиле в городе Оха на Сахалине. Автомобиль удалось потушить, пострадавших не было.

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