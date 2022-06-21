Нерюнгри, Якутия, , 06:44 — REGNUM В городе Нерюнгри женщина ударила сотрудника полиции кулаком в лицо. За это суд приговорил её к выплате штрафа в 40 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 июня в пресс-службе прокуратуры республики.

Нападение

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Полицию вызвал муж жительницы Нерюнгри из-за конфликта с нею. Женщина не согласилась с требованиями правоохранителя и ударила его. Позже она признала свою вину и раскаялась.

Уголовное дело в отношении якутянки было возбуждено по статье 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Как сообщало ИА REGNUM, в мае житель Бурятии напал с ножом на сотрудника полиции, когда его сопровождали в психиатрическую больницу Улан-Удэ. Молодой человек ранее был неоднократно судим.