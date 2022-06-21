Таганрог, Ростовская область, , 06:40 — REGNUM В Ростовской области отправлены под стражу заместитель начальника и оперуполномоченный отдела уголовного розыска отделения полиции № 2 УМВД России по Таганрогу. Они подозреваются в получении взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Взятка Prokuror-kaluga.ru

Следователи полагают, что 17 июня 2022 года подозреваемые, находясь на рабочем месте, получили от таганрожца 30 тыс. рублей в обмен на переквалификацию инкриминируемых ему деяний на менее тяжкие составы преступлений.

Сотрудники полиции были задержаны с поличным сотрудниками УФСБ России по Ростовской области.

Расследование уголовного дела продолжается.