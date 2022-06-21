Саратов, 21 июня, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В Саратове 15-летний юноша и 14-летняя девочка стали тонуть, купаясь на реке Волге. Прибывшие спасатели извлекли обоих из воды, но мальчик скончался. По факту смерти подростка ведется проверка, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

ИА REGNUM Волга

По предварительным данным, днем 20 июня компания подростков отдыхала на городском пляже реки Волга в Саратове. Находясь в воде, 15-летний подросток вместе с 14-летней знакомой начали тонуть. Спасители извлекли подростков из воды. Девочку госпитализировали в медицинское учреждение. В отношении 15-летнего юноши проводили реанимационные мероприятия, но спасти его не удалось.

Ранее ИА REGNUM сообщало, несчастный случай на воде произошел с 16-летним подростком, который утонул в селе Канавка Алгайского района Саратовской области.

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