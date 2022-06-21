Новосибирск, , 06:38 — REGNUM Новосибирской области выделят дополнительные федеральные средства на льготные рецептурные лекарства. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от региона Александр Жуков.

Лекарства Александр Погожев, ИА REGNUM

«Принято решение дополнительно направить 61,5 млн рублей гражданам, имеющим право на получение государственной социальной помощи, на рецептурные лекарства и медицинские препараты, а также специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов», — уточнил он.

По его словам, всего в текущем году на это направление выделено 860 млн рублей.