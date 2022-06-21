Новосибирск, 21 июня, 2022, 06:38 — ИА Регнум. Новосибирской области выделят дополнительные федеральные средства на льготные рецептурные лекарства. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от региона Александр Жуков.

Александр Погожев, ИА REGNUM Лекарства

«Принято решение дополнительно направить 61,5 млн рублей гражданам, имеющим право на получение государственной социальной помощи, на рецептурные лекарства и медицинские препараты, а также специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов», — уточнил он.

По его словам, всего в текущем году на это направление выделено 860 млн рублей.