Красноярск, , 06:36 — REGNUM В Красноярске завершено расследование уголовного дела по факту ДТП, в результате которого серьёзно пострадал 16-летний кадет. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 июня в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Сотрудник СКР Vnovgorod.sledcom.ru

Пострадавший — 16-летний учащийся Красноярского кадетского корпуса имени А. И. Лебедя — профильного кадетского класса СК России. Водителю, сбившему подростка, предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряжённое с оставлением места его совершения»).

По данным следствия, 1 декабря 2021 года автомобиль под управлением обвиняемого двигался по транспортному проезду со стороны улицы Малиновского в сторону улицы Молокова. Он сбил 16-летнего кадета, шедшего домой после учёбы.

По информации СКР, мальчик шёл в попутном направлении вдоль правого края проезжей части. Водитель с места происшествия скрылся. Он также попытался скрыть следы преступления, в том числе заменив разбитое ветровое стекло.

Подростка, лежащего без сознания на обочине, обнаружили прохожие. Злоумышленника удалось задержать в кратчайшие сроки. Жизни мальчика сейчас ничего не угрожает, он проходит очередной курс реабилитации в Москве.

Ход расследования уголовного дела находился на контроле в центральном аппарате СКР. Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.

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