Тбилиси, , 13:20 — REGNUM Оппозиционная радикальная молодёжная организация «Сирцхвилиа» («Стыдно») объявила на «проевропейском» митинге на проспекте Руставели о создании нового народного движения, сообщает 20 июня грузинский телеканал «TV Пирвели».

ЕС Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы должны вернуть страну в Европу», — заявили участники митинга. На проспекте Руставели был зачитан специальный манифест нового народного движения.

По словам организаторов митинга, 24 июня граждане Грузии вновь соберутся у здания парламента и выдвинут конкретные требования к правительству. Если они не будут удовлетворены, начнется массовая акция неповиновения.

«Пришло время защитить наш исторический выбор, сделанный давным-давно. Через несколько поколений на каждом лежит величайшая ответственность за то, чтобы вновь создать своё государство и своё будущее. И если из поколения в поколение, снова и снова, люди выбирают жизнь, а не недостойный конец, будущее, а не исчезновение, свободу, а не рабство — путь страны и её народа продолжается, и такие люди не обречены на вымирание. Собравшиеся здесь граждане понимают, что сила против врага — в единстве, нас объединяет идея европейского будущего, и мы начинаем новое народное движение, которое вернёт нашу родину в Европу», — говорится в манифесте.

«Сирцхвилиа» считает, что каждый гражданин Грузии, независимо от его профессии, должны объединиться ради национальной цели — членства Грузии в Европейском Союзе.

«24 июня ЕС проинформирует нас о решении по Грузии, и мы снова соберемся здесь. Эта встреча будет направлена не только на то, чтобы направить нашу любовь к европейскому управлению, но и на то, чтобы направить наш гнев на олигархическое управление! Грузинский народ полностью осознает, и ЕС подтверждает, что Грузия сталкивается с одной серьезной проблемой на своём европейском пути. Мы знаем его форму, имя и фамилию — олигарх Бидзина Иванишвили», — говорится в манифесте.

«Сирцхвилиа» призвало создать Национальный новет народного движения с равным паритетным представительством, который объединит: гражданские движения и группы, неправительственные организации, профсоюзы журналистов и СМИ, политические партии, студенческие, культурные и профессиональные союзы. Основываясь на консенсусе всех групп внутри него, новое народное движение выдвинет требования к властям.

«Невыполнение наших требований приведёт к массовому неповиновению. Каждый регион и город Грузии встанут на ноги, чтобы победить волной ненасильственного сопротивления всех тех, кто препятствует нашей стране идти домой, в Европу. Давайте встанем вместе и сделаем шаг навстречу Европе! Вперед, в Европу! Возвращайтесь домой, в Европу!», — говорится в манифесте.