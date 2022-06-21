Кемерово, 21 июня, 2022, 06:32 — ИА Регнум. В городе Кемерово приступили к укладке тротуарной плитки на строящейся набережной реки Томь. Об этом сообщил мэр города Илья Середюк.

t. me/ilyaseredyuk Укладка тротуарной плитки на кемеровской набережной

«Ранее здесь были уже подведены коммуникации для опор освещения, сейчас ведётся монтаж самих опор и установка ограждения, — написал Середюк в своём телеграм-канале. — Этот объект станет самым масштабным в сфере благоустройства областного центра за последнее время. Региональный бюджет помогает финансировать строительство».

По его словам, в итоге должна получиться современная прогулочная зона.