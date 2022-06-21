Хьюстон, США, , 06:26 — REGNUM Вопрос о выходе американского штата Техас из состава США подняли сторонники Республиканской партии на своём съезде, который состоялся на прошлой неделе. Об этом сказано в опубликованном 20 июня итоговом докладе партии.

Штат Техас (сс) TUBS

«Мы призываем заксобрание Техаса принять в ходе следующей сессии принять закон с требованием референдума в 2023 году для народа Техаса, чтобы определить, должен ли штат Техас снова заявить свой статус независимого государства», — сказано в тексте документа.

Поясняется, что федеральное правительство США ущемляет права штата Техас на внутреннее самоуправление, которое сохраняет за ним право на выход из состава США.

Кроме того, республиканцы объявили недействительными результаты последних президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден, действующий президент США. Сам глава Белого дома назван в итоговом докладе Республиканской партии президентом, который «не был законно избран народом Соединённых Штатов».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению обозревателя британской газеты The Telegraph Нила Гардинера, президент США Байден стал худшим главой государства в современной американской истории.

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