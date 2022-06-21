Красноярск, , 06:23 — REGNUM В Красноярском крае отмечается снижение заболеваемости педикулёзом. Об этом 21 июня в своём телеграм-канале сообщил глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Вошь. Личинка Паразит olivierlevoux

Как передаёт корреспондента ИА REGNUM, по словам Горяева, за пять месяцев 2022 года зарегистрировано 167 случаев заболевания, в том числе 106 среди детей.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года заболеваемость снизилась на 12,7%. Показатель заболеваемости ниже среднемноголетнего значения в 2,1 раза.

Читайте также: Роспотребнадзор опубликовал правила профилактики и лечения педикулеза