Красноярск, 21 июня 2022, 06:23 — REGNUM В Красноярском крае отмечается снижение заболеваемости педикулёзом. Об этом 21 июня в своём телеграм-канале сообщил глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

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Как передаёт корреспондента ИА REGNUM, по словам Горяева, за пять месяцев 2022 года зарегистрировано 167 случаев заболевания, в том числе 106 среди детей.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года заболеваемость снизилась на 12,7%. Показатель заболеваемости ниже среднемноголетнего значения в 2,1 раза.

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