Нюрбинский район, Якутия, 21 июня, 2022, 06:22 — ИА Регнум. В Нюрбинском районе Якутии Ысыах будет проходить 30 июня. Такое решение прописано в официальном постановлении, которое опубликовано в соцсетях.

ЯСИА Ысыах в Коломенском

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Причиной переноса праздника стала трагедии в семье главы Нюрбинского района Алексея Иннокентьева, сын которого был задержан за убийство матери и сестры.

Новой датой проведения Ысыаха районного уровня назначено 30 июня. Мероприятие будет проходит в местности Кыталыктаах. Возить туда людей будут организованно, автобусами.

Как сообщало ИА REGNUM, молодой человек, которому 21 год, подозревается в убийстве матери и сестры. По версии следствия, трагедия произошла вечером 15 июня, парень напал на родственников с ножом.