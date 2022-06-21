Владивосток, , 06:13 — REGNUM Фрунзенский районный суд Владивосток вынес приговор в отношении депутата областной думы Сахалина, советника генерального директора ООО «Монерон» Дмитрия Пашова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 июня в пресс-службе управление Генпрокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.

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Установлено, что Пашов являлся соучастником группы, которая организовала контрабанду живого краба из России в Японию, Корею и Китай. Всего незаконно было перевезено 3391 тонна морского деликатеса на общую сумму 2,6 млрд рублей. Также были не уплачены таможенные взносы на сумму 9,2 млн рублей.

Краб поставлялся в компании, зарегистрированные в Панаме, Гонконге и на Маршалловых островах, которые были подконтрольны организатору преступлений. Морской деликатес декларировался по одной цене, а по факту продавался существенно дороже. Контрабандная прибыль переводилась на оффшорные счета.

Пашов признан судом виновным и приговорен к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, арбитраж Сахалина признал обоснованными банкротные претензии иностранной компании Osprey Networks PTE. Ltd и ввёл наблюдение в отношении рыболовецкой компании «Монерон», принадлежащей некогда самому богатому депутату думы региона Дмитрию Пашову.