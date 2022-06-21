Москва, , 06:12 — REGNUM Польша на первом этапе готова объединиться с украинскими бандеровцами, но только ради того, чтобы Украину прибрать к рукам во имя уничтожения России, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Сергей Кургинян Цитата из т/п «Первая студия». Первый канал

«Возникает один вопрос, который нам часто задают. А как Волынская резня? Как же могут поляки объединяться с бандеровцами, которые так резали поляков и так далее. Отвечаем: в этом и была суть доктрины Гедройца. Гедройц прямо говорил, про это надо забыть, это надо игнорировать. Что мы никогда не сможем прямо взять за горло Украину, если на первом этапе не скажем: «Да, да, Бандера, все хорошо, мы все забыли, мы все простили» . И это и было сказано. Но до какого-то момента поляки выжидали. Они перестали выжидать, когда стало ясно, что Россия присоединяет Крым, поддерживает Донбасс и готовится к тому, что произошло 24 февраля. С этого момента польская внешняя политика сбросила маски», — заявил Кургинян.

С этого момента внешняя политика Польши вновь начала говорить о Междуморье, о масштабной восточноевропейской коалиции под руководством Польши, которая должна разгромить Россию. Поляки выжидали лишь того момента, когда украинцы клюнут на их наживку, находясь в состоянии, когда ей можно будет все это продиктовать, и она на это согласится. Вот что было нам явлено в объятиях президента Украины Владимира Зеленского и президента Польши Анджея Дуды.

«Мы наблюдали вот это состояние, в котором Зеленский, являющийся предателем не только своей собственной доктрины, не только невероятной шоуменской мразью и предателем своего народа, так обнимался с Дудой. Тихое вхождение каких-то (польских батальонов), будет оно не будет — это все медленное начало разворачивания большой операции», — продолжил эксперт.

По его словам, никто из нынешних руководителе внешней политики Польши не забыл и о том, что поляки были в Москве, и о том, что они контролировали Смоленск, и о том, что они завоевывали Киевскую Русь.

«Это здесь забыли, здесь. Потому что есть какое-то ощущение, что можно без предназначения прожить нормальной жизнью, не следя за этим странным таинственным историческим клубком. Но в том-то и беда, что это нельзя сделать», — заметил Кургинян.

Проект Речи Посполитой курируется и в Великобритании, и в США, а потому никто не даст России «нормально» пожить, и здесь кроется вопрос в предназначении России, в ее судьбе и будущем. И прожить здесь нельзя иначе как с полным ощущением масштабности своего предназначения, подытожил политолог.