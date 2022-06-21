Польша простила бандеровцев? И да и нет. Кургинян о планах Польши
Москва, 21 июня, 2022, 06:12 — ИА Регнум. Польша на первом этапе готова объединиться с украинскими бандеровцами, но только ради того, чтобы Украину прибрать к рукам во имя уничтожения России, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.
С этого момента внешняя политика Польши вновь начала говорить о Междуморье, о масштабной восточноевропейской коалиции под руководством Польши, которая должна разгромить Россию. Поляки выжидали лишь того момента, когда украинцы клюнут на их наживку, находясь в состоянии, когда ей можно будет все это продиктовать и она на это согласится. Вот что было нам явлено в объятиях президента Украины Владимира Зеленского и президента Польши Анджея Дуды.
По его словам, никто из нынешних руководителей внешней политики Польши не забыл и о том, что поляки были в Москве, и о том, что они контролировали Смоленск, и о том, что они завоевывали Киевскую Русь.
Проект Речи Посполитой курируется и в Великобритании, и в США, а потому никто не даст России «нормально» пожить, и здесь кроется вопрос в предназначении России, в ее судьбе и будущем. И прожить здесь нельзя иначе как с полным ощущением масштабности своего предназначения, подытожил политолог.