Тегеран, 21 июня, 2022, 08:23 — ИА Регнум. 18 июня иранский борецМохаммад Реза Герай встретился лицом к лицу с трехкратным чемпионом мираФрэнком Штаблером, но намеренно проиграл ему, чтобы немецкий борец попрощался с борьбой, оставшись победителем. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 20 июня.

Clker-Free-Vector-Images Борьба

Борцы встретились в символическом матче в немецком городе Людвигсбург, через 9 месяцев после того, как они участвовали в Олимпийских играх в Токио, где иранский борец победил немецкого конкурента.

32-летний Штаблер, который уже завоевал три золотые медали, заработал бронзовую медаль на играх в Токио летом 2021 года. Во время церемонии прощания присутствовали и другие ведущие борцы со всего мира.

Как сообщает агентство Mehr, Мохаммад Реза Герай в поединке со Стейблером вёл матч со счетом 7−2. Иранец намеренно проиграл своему оппоненту на финальных стадиях матча, чтобы оставить у Штаблера хорошие воспоминания о его последнем соревновании.