Дакка, , 06:11 — REGNUM В Бангладеш впервые в июне 2022 года умер пациент с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Бангладеш Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечается, что случай смерти среди пациентов COVID-19 в Бангладеш фиксируется впервые за прошедший 21 день. Также за минувшие сутки в стране выявили 873 зараженных коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии в Бангладеш подтвердил 1 957 200 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

При этом пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране пришелся на июль 2021 года. С этого времени показатели по приросту пациентов с COVID-19 постоянно снижались. Уточняется, что процент летальности среди заболевших коронавирусной инфекцией в стране составляет 1,49%. Всего с начала пандемии в Багладеш от осложнений COVID-19 умерли 29 132 человека.