Техас, США, 21 июня, 2022, 06:10 — ИА Регнум. Студия Aspyr, занимавшаяся портированием Star Wars: Knights of the Old Republic II на портативную консоль Nintendo Switch, признала, что в настоящий момент геймеры не смогут пройти игру. Об этом 21 июня сообщает портал Kotaku.

Игровая консоль Nintendo Switch Lite

Стоит отметить, что разработчики выступили с соответствующим заявлением только после того, как геймеры начали массово жаловаться на проблему. Разработчики извинились за то, что допустили ошибку и сообщили, что вскоре планируют выпустить обновление.

Для справки: проблема со Switch-версией Star Wars: Knights of the Old Republic II заключается в том, что игра выдаёт критическую ошибку и «вылетает» в тот момент, когда персонажи прибывают на планету Ондерон и геймерам показывают соответствующий ролик. Отметим, что оригинальная игра, в которой не было этой ошибки, вышла 6 декабря 2004 года, а её версия для Switch — 8 июня 2022-го.