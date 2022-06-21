Тегеран, , 08:28 — REGNUM 20 июня высокопоставленный представитель министерства внутренних дел Ирана Маджид Мирахмади на встрече с министром внутренних дел Таджикистана Рамазоном Рахимзодой заявил, что совместная целевая группа по безопасности между Тегераном и Душанбе будет способствовать укреплению безопасности двух государств. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран и Таджикистан © ИА REGNUM

Мирахмади, который отправился в Душанбе для участия в первом заседании совместной рабочей группы по безопасности между Ираном и Таджикистаном, встретился и провел переговоры с министром внутренних дел Таджикистана Рамазоном Рахимзодой.

Указав на совместную целевую группу по безопасности, которая способствует обеспечению безопасности двух государств и нейтрализует угрозы, исходящие от противников двух народов, Мирахмади выразил твердую волю Ирана к выполнению соглашений и мандатов лидеров двух стран по укреплению отношений во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Рахимзода, со своей стороны, указал на успешные усилия по реализации соглашений между двумя государствами.