Тегеран, 21 июня, 2022, 08:28 — ИА Регнум. 20 июня высокопоставленный представитель министерства внутренних дел ИранаМаджид Мирахмади на встрече с министром внутренних дел ТаджикистанаРамазоном Рахимзодой заявил, что совместная целевая группа по безопасности между Тегераном и Душанбе будет способствовать укреплению безопасности двух государств. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

ИА REGNUM Иран и Таджикистан

Мирахмади, который отправился в Душанбе для участия в первом заседании совместной рабочей группы по безопасности между Ираном и Таджикистаном, встретился и провел переговоры с министром внутренних дел Таджикистана Рамазоном Рахимзодой.

Указав на совместную целевую группу по безопасности, которая способствует обеспечению безопасности двух государств и нейтрализует угрозы, исходящие от противников двух народов, Мирахмади выразил твердую волю Ирана к выполнению соглашений и мандатов лидеров двух стран по укреплению отношений во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Рахимзода, со своей стороны, указал на успешные усилия по реализации соглашений между двумя государствами.