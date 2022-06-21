Тегеран, 21 июня 2022, 08:32 — REGNUM 20 июня главный командующий Корпусом стражей Исламской революции Ирана (КСИР) бригадный генерал Хосейн Салами заявил, что вооруженные силы страны не позволят врагам нарушить безопасность Ирана.

Иран
Иран

Во время церемонии в штаб-квартире КСИР в Тегеране бригадный генерал Хосейн Салами заявил, что иранские вооруженные силы должны поддерживать национальную безопасность, а не предотвращать создание угрозы нестабильности.

Он подчеркнул: «Создание безопасности означает, что безопасность должна иметь глубокие корни, чтобы ничто и никто не мог ее нарушить».

Говоря о потенциальном враге, который пытается настроить народ против правительства в Иране, он отметил, что все государственные ведомства должны активизировать свои усилия по укреплению внутренней безопасности, чтобы люди могли сами увидеть результат своих усилий.

Глава КСИР вновь подтвердил: «Служа народу и поддерживая правительство, мы не позволим врагам поставить под угрозу национальную безопасность страны».