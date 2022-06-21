Тегеран, 21 июня, 2022, 08:32 — ИА Регнум. 20 июня главный командующий Корпусом стражей Исламской революции Ирана (КСИР) бригадный генералХосейн Салами заявил, что вооруженные силы страны не позволят врагам нарушить безопасность Ирана.

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Во время церемонии в штаб-квартире КСИР в Тегеране бригадный генерал Хосейн Салами заявил, что иранские вооруженные силы должны поддерживать национальную безопасность, а не предотвращать создание угрозы нестабильности.

Он подчеркнул: «Создание безопасности означает, что безопасность должна иметь глубокие корни, чтобы ничто и никто не мог ее нарушить».

Говоря о потенциальном враге, который пытается настроить народ против правительства в Иране, он отметил, что все государственные ведомства должны активизировать свои усилия по укреплению внутренней безопасности, чтобы люди могли сами увидеть результат своих усилий.

Глава КСИР вновь подтвердил: «Служа народу и поддерживая правительство, мы не позволим врагам поставить под угрозу национальную безопасность страны».