Тегеран, 21 июня, 2022, 08:35 — ИА Регнум. 20 июня при участии министра культуры ИранаМохаммада Махди Эсмаили и заместителя премьер-министра КазахстанаМухтара Тилеуберди был подписан Меморандум о взаимопонимании по культурным обменам между министерствами двух стран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

В присутствии президента ИранаИбрагима Раиси и его казахстанского коллегиКасым-Жомарта Токаева между двумя странами были подписаны в общей сложности девять документов о сотрудничестве.

Президент Казахстана, возглавляющий высокопоставленную делегацию, посетил Иран по официальному приглашению своего иранского коллеги по итогам участия в 25-м Санкт-Петербургском международном экономическом форуме в России.

Президент Ирана и его казахстанский коллега также провели конструктивные переговоры на полях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе (Таджикистан) в 2021 году.

Президенты двух стран договорились о расширении координации и сотрудничества в различных областях.