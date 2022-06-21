Тегеран, 21 июня, 2022, 08:42 — ИА Регнум. 20 июня спикер парламента ИранаМохаммад Бакер Калибаф на встрече с председателем хорватско-иранской парламентской группы дружбы в парламенте ХорватииЗлатко Хасанбеговичем призвал к расширению дружеских связей.

Khamenei.ir Мухаммед Багер Калибаф

Калибаф встретился и провел переговоры с Хасанбеговичем. Выразив надежду, что нынешняя поездка будет эффективной в расширении политических, экономических и культурных связей, Калибаф поздравил коллегу с 30-летием официального общения между Ираном и Хорватией, заявив также, что Иран решительно призывает к укреплению парламентских отношений с Загребом.

Он подчеркнул необходимость создания прочного пути для общения между Ираном и Хорватией, заявив, что устойчивые связи определяются правительствами и парламентами, при этом необходимо развивать отношения парламентских групп дружбы.

Говоря о процессе венских переговоров, в котором США препятствуют их завершению, противореча собственным словам и действиям, он отметил, что в ситуации, когда против Ирана вводятся репрессивные и незаконные санкции, важно, какие страны стоят вместе в трудных обстоятельствах.

Подчеркнув необходимость содействия отношениям между бизнесменами Ирана и Хорватии, Калибаф отметил, что установление ирано-хорватских парламентских дружеских связей может значительно расширить экономические отношения между двумя странами в краткосрочной перспективе.