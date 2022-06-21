Благовещенск, 21 июня, 2022, 06:06 — ИА Регнум. С 20 июня в Благовещенске действует режим повышенной готовности. Соответствующий документ подписал мэр амурской столицы Олег Имамеев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 июня в пресс-службе мэрии.

75.mchs.gov.ru Паводок

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Угрозу создаёт повышение воды в реках из-за дождей. К городу приближается гребень паводка. Коммунальные службы города готовы к проведению экстренных восстановительных работ.

Основное внимание сосредоточено на обслуживании ливневой канализации, водоотводных и водопропускных систем. Специалисты следят за состоянием рек Чигири и Бурхановка.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень воды в Амуре возле столицы региона поднимется ещё на 5–15 см притом, что ранее уже вырос на 34 см. Река Зея в Благовещенске поднялась на 41 см.