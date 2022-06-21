Тегеран, , 08:46 — REGNUM 20 июня министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 141 366, причем еще трое иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Еще трое иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 141 366», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране был обнаружен 231 новый случай заражения COVID-19, при этом 43 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 7 060 622 пациента из общего числа 7 234 988 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете указано, что 278 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что64 610 844 иранца получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 57 953 012 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.