Тегеран, 21 июня, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Иран несет на своих плечах самое тяжелое бремя среди стран региона в отношении беженцев, основанное на исламских и гуманных стандартах, заявил специальный посланник по Афганистану. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 20 июня.

Https://www.irna.ir/ Флаги Афганистана (слева) и Ирана (справа)

Специальный посланник Ирана по АфганистануХасан Каземи-Коми сделал это замечание по случаю Всемирного дня беженцев.

Каземи Коми отметил, что действия заявителей о правах человека по приему афганских, сирийских и иракских беженцев и то, что они отдали предпочтение украинским беженцам, противоречат их заявлениям.

Он также подчеркнул, что Иран принял сотни тысяч новых афганских мигрантов во время недавнего кризиса без какой-либо поддержки со стороны других международных организаций и иностранных правительств.