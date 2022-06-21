Заводоуковск, Тюменская область, , 05:55 — REGNUM В Тюменской области 25 июня пройдёт первый историко-гастрономическом фестиваль «Колмаковский пряник». Мероприятие готовится в Заводоуковске, сообщает информационный центр правительства региона.

Символ кулинарного фестиваля — колмаковский пряник Информационный центр правительства региона

На фестивале изготовят большой пряничный пазл. Проводиться фестиваль будет в Центральном парке Заводоуковска. В программе народное шествие «Пряничная сказка», гастрономической конкурс шеф-поваров Тюменской области, костюмированный семейный конкурс «Горожанка и горожанин», спектакль театра «Мимикрия» из Тюмени.

На большой сцене выступят музыкальные группы «Цветень», «Журавушки», «Веселушки» и народный хор «Сибирские зори». Будут работать творческие и интерактивные площадки.