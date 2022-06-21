Красноярск, 21 июня, 2022, 05:55 — ИА Регнум. Житель Красноярска предстанет перед судом по обвинению в убийстве, совершённом 14 лет назад. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

ru.torange.biz Уголовное дело

В Красноярске завершено расследование уголовного дела по факту убийства 38-летнего местного жителя, совершённого в 2008 году. Обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») предъявлено 34-летнему красноярцу.

По данным следствия, 3 января 2009 года сотрудники обслуживающей компании обнаружили в подвале дома по переулку Медицинский тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями. Тогда преступника найти не удалось.

Добиться результатов удалось в рамках проводимой работы по раскрытию преступлений прошлых лет. Следователи взаимодействовали с сотрудниками краевого МВД и ГУФСИН. Установлено, что к совершению преступления причастен 34-летний житель Красноярска.

По версии следствия, в конце декабря 2008 года обвиняемый увидел на улице свою сожительницу в компании незнакомого мужчины. Он подумал, что женщина ему изменяет, проследовал за мужчиной в подвал дома по переулку Медицинский и нанёс ему множественные удары ножом в заднюю поверхность грудной клетки. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

В ходе следствия злоумышленник дал подробные показания. Он полностью признал вину в содеянном. Сейчас он отбывает наказание за двойное убийство, совершённое ранее.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. После этого оно будет направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 80-летней женщины.

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